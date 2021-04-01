حوار النائب محمد الحسيني مع موقع دوت الخليج بـ"الفيديو"

/625304/حوار-النائب-محمد-الحسيني-مع-موقع-تحيا-مصر-بـالفيديو

أجري موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، حوار شاملا مع النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي وجه التحية للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويصفه بـ"جواهري المحليات"، ويتمني أن يراه يوما بالجهاز التنفيذي للدولة المصرية لترجمه جهود وأفكاره التى من شأنها النهوض بالمحليات.

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