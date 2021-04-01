/625305/أحمد-حاتم لـ-هنا-الزاهد--المخدة-كبيرة-اوي-يا-هنا

سخر الفنان أحمد حاتم من إطلالة صديقتة الفنانة هنا الزاهد، بعدما نشرت صور لها من حكاية " لوكنت يوم أنساك " من مسلسل "حلوة الدنيا سكر " حيث ظهرت في المسلسل و كأنها حامل، معلقًا عليها: " المخدة كبيرة أوي يا هنا ".

قصة مسلسل حلوة الدنيا سكر

تدور أحداث المسلسل في 40 حلقة و يعتمد علي الحلقات المنفصلة ، و يشارك الفنان أحمد حاتم في القصة الجديدة مع الفنانة هنا الزاهد و النجم طارق الإبياري ، و عدد من نجوم الشرف في القصة الجديدة المكونة من خمس حلقات ، حيث يعرض المسلسل عبر قناة dmc الساعة 7 وربع مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

من ناحية أخري قد كشفت الفنانة في الفترة الأخيرة عن أصابتها بفيروس كورونا ، من خلال فيديو من خلال عبر موقع " إنستجرام " تطمأن به جمهورها عن تطورات حالتها الصحية ، و طالبت بضرورة أرتداء الكمامة و أنها كانت لا ترتديها بشكل مستمر، ما تسبب في إصابتها.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة في حديقة منزلها أثناء فترة الحجر الصحي ، لتشارك زوجها في لعب كرة القدم، وقالت في فيديو نشره زوجها عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "دلوقتى أنا أول يوم أخرج وأقف فى الجنينة، أحمد قرر أنه يلعب معايا كورة عشان أنا زهقانة جدا".