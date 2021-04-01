/625306/نائب-بالشيوخ-مدينة-الدواء-المصرية-ستصبح-مركزا-إقليميا-لصناعة-الأدوية-واللقاحات

أشاد عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، النائب مصطفى الكحيلي، عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، بمشروع مدينة الدواء المصرية التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم الخميس، بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية.

وقال الكحيلي إن افتتاح اليوم يعد مشروعا قومياً يهدف إلى توفير الاحتياجات للسوق المحلية ما يسهم في الحد والقضاء على أي أزمات أو نقص في توفير العلاجات والأدوية اللازمة على مدار العام.

وأشار إلى أن المدينة التي تعد من أكبر المدن الدوائية، ومن خلال استخدام أحدث الماكينات والوسائل التكنولوجية ستكون بداية المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية ومنها العالمية.

قال إن مدينة الدواء ستصبح بمثابة مركزا إقليميا يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

وأضاف الكحيلى أن الدولة المصرية تسعى لمزيد من البناء والتنمية وهو ما يصب في صالح المواطنين ويؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في جميع المجالات.

ووجه النائب مصطفى الكحيلى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بإنجاز المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.