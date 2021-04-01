/625307/النائبة-رقية-الهلالى-تكشف-مزايا-افتتاح-مدينة-الدواء-فى-توفير-لقاح-كورونا

أشادت المهندسة رقية الهلالى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى أفتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، قائلة:" هذه المدينة هى الحلم القومي الكبير الذي أصبح حقيقة على أرض الواقع".

وأكدت "الهلالى" فى تصريحات لها، أن الدواء هو أحد عناصر الأمن القومي للدولة، فهو يرتبط بصحة المواطنين مباشرة، و جائحة كورونا أكدت لمصر والعالم اجمع أهمية الدواء كونه المنقذ وسط انتشار هذا الوباء الكارثى وغيره من الامراض الاخرى، لافتا الى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مدينة للدواء يعد انجاز كبير وخير دليل على أن القيادة السياسية تهتم بحقوق الإنسان.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن هذه المدينة من أهم المشاريع القومية العملاقة للدولة المصرية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعد من أكبر المدن من نوعها والتي تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، ومُزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

وتابعت حديثها قائلة:"الفترة المقبلة ستشهد توفير جميع الأدوية بأحدث التقنيات التكنولوجية وطبقا للمواصفات والمعايير العالمية، فضلا عن تغطية الناقصة فى الادوية للامراض المزمنة وبروتوكولات علاج كورونا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بهدف زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة :

- ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية - تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص - المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية. - مجهزة بكاميرات للتعرف علي الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلي مستويات الجودة - تعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى ما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع - الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. - تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية. - تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب. - المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى. - المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا. - تضم المدينة مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية - مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى.