وزير النقل: القيادة السياسية وفرت الدعم لخطة تطوير منظومة السكة الحديد



جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير اليوم الخميس، بمحطتى رمسيس وطنطا وبرج إشارات طنطا، بالإضافة إلى ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة فى عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع.

بدأ الوزير جولته بتفقد الساحة الخارجية وأرصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر، وشدد على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أى راكب للمحطة دون ارتداء الكمامة وعدم دخول أى راكب دون تذكرة ضمن خطة وزارة النقل لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظا على موارد الهيئة واستغلال حصيلة التذاكر فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أكد الوزير على إعلام جمهور الركاب بشكل دورى ومستمر بالتأخيرات المتوقعة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمحطات.

ثم استقل الوزير القطار من محطة مصر برمسيس متجها إلى محطة قطارات طنطا، حيث كان فى استقباله الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وتفقد الوزير أرصفة محطة طنطا ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال تطوير المحطة التى تعتبر من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وتشمل أعمال تطوير المحطة تطوير المنشآت مثل إنشاء مظلة للركاب برصيف المنصورة ودورات مياه وتركيب بوابات حديدية، كما يشمل التطوير أعمال الهندسة مثل تغيير خط تموين الجرارات برصيف الزقازيق وعمل خط مياه يربط الصهاريج بالشبكة العمومية للمحطة، وكذلك عمل خط حريق للمبنى الإدارى.

وأكد الوزير على تنظيم وضعية الأكشاك داخل المحطة ومتابعة التراخيص الخاصة بها وتنظيمها بشكل جمالى يتلائم مع التطوير الجارى بالمحطة، وكذلك سرعة تجميع جميع الخردة والقضبان القديمة الموجودة على جوانب الأرصفة من خلال اللجان المختصة فى السكة الحديد حفاظا على عوائد السكة الحديد المالية.

كما أكد وزير النقل ضرورة الحفاظ على أراضى السكك الحديدية من التعديات، مشددا على أنه لن يسمح بالتعدى على متر واحد من أراضى الدولة.

وخلال تواجده بمحطة طنطا، لاحظ الوزير وجود اثنين من الركاب يقفان بين فواصل عربتين بأحد القطارات المميزة، فوجه الوزير بتطبيق القانون فورا عليهما نظرا لتعريض حياتهما للخطر، مؤكدا على عدم التهاون فى مثل هذه السلوكيات السلبية الخاطئة التى تعرض حياة المواطنين للخطر.

كما تفقد الوزير أحد القطارات المميزة القادمة من منوف إلى طنطا حيث شدد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المدنية داخل القطار، وضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.

ثم توجه الوزير لزيارة معهد تدريب طنطا والذى يشمل مركز محاكاة النظام الإلكترونى الجديد وقاعات للتدريب يتم بها تدريب كوادر السكة الحديد من طوائف التشغيل المختلفة على أحدث نظم الإشارات والتشغيل للعمل على زيادة معدلات الأمان والتحكم والسيطرة وتحقيق سلامة وأمن مسير القطارات.

وشدد الوزير على ضرورة توسيع مدارك العاملين بجميع طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والإنتاجية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين عن طريق التدريب والتأهيل المستمر لهم، وكذلك تعريفهم بمزايا القطارات الجديدة وإمكانياتها والتعرف على أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والتدريب المستمر عليها.

بعد ذلك، تفقد الوزير برج إشارات طنطا الجديد الذى يتم تنفيذه ضمن تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، حيث أكد ضرورة تكثيف الأعمال نظرا لأهمية هذا المشروع فى زيادة معدلات السلامة والأمان وتقليل الحوادث بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

وفى ختام جولته، تفقد وزير النقل ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة فى عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع والتى تبلغ مساحتها 28 فدانا، حيث قام الوزير بالمرور على أقسام الورشة ومشاهدة مراحل تنفيذ العمرات والكشف الدورى على العربات للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة.

ووجه الوزير بعدم خروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك التحقق من جميع إجراءات السلامة والصحة المدنية به والنظافة التامة.

وفى لقائه مع عمال الورشة، أكد وزير النقل ضرورة تسابق الجميع لخدمة الراكب وأن يقوم كل فرد بواجباته على أكمل وجه، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون.

وعقب تفقده الورشة، عقد وزير النقل لقاء موسعًا مع مجموعة كبيرة من السائقين وطوائف التشغيل المختلفة من عاملى الأبراج والمزلقانات وصرافى التذاكر ومشرفى القطارات، حيث أكد الوزير أنه منذ اللحظة الأولى لتشرفه بتولى حقيبة وزارة النقل فقد تعهد أمام القيادة السياسية والشعب المصرى بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وأن يتم الاعتماد فى تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد، كما تعهد بأن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات فى مصر.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية وأن يؤدى كل فرد واجباته بدقة عالية، خاصة وأن القيادة السياسة والدولة وفرت جميع الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

وقال إنه ينبغى على الجميع خلال الفترة المقبلة أن يتسابق فى استكمال تطوير منظومة السكة الحديد التى تنقل حاليًا مليون راكب يوميا ومخطط لها أن تنقل مليونى راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024.

وأشار الوزير إلى ضرورة حسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات فى حق أى راكب وأن يكون التعامل فى جميع المواقف وفقا للقانون.