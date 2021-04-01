التعليم : بدء المرحلة الأولى للتدريب على السلوكيات المهنية فى ظل كورونا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء المرحلة الأولى للتدريب على السلوكيات المهنية التى تتطلبها المرحلة الحالية لمديرى المدارس وتفعيل مجتمعات الممارسة فى ظل جائحة كورونا التى أدت إلى تغيير السلوكيات المهنية المتعارف عليها لدى الكوادر التعليمية بالمدارس وذلك فى الأسبوع الثانى من شهر أبريل، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستخصص لمديرى المدارس الابتدائية وتتضمن 5 أيام تدريبية "يومان مباشر، ويومان عن بعد، واليوم الأخير مباشر".





وقالت الوزارة فى بيانها مساء، اليوم الخميس، إن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقدته وزارة التربية والتعليم، مع ممثلى إدارات التدريب بالمحافظات لمناقشة السلوكيات المهنية التى تتطلبها المرحلة الحالية لمديرى المدارس فى ظل جائحة كورونا، لتأسيس مجتمعات التعلم من خلال تطوير السلوكيات المهنية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين.

وذكرت أنه تم الاتفاق على أن يشمل التدريب على إدارة البيئة المدرسية فى ظل الظروف المستجدة فى موضوع المشاركة المجتمعية، والعلاقات الخارجية، والقيادة، والإشراف التربوي، والتحفيز، والدعم فى سلوكيات متابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم، وبناء برامج تشاركية مع المجتمع المحلى، وشرح الكتب الدورية والقوانين المنظمة للعمل، وتوزيع المسؤوليات طبقًا للمستجدات، وتحفيز وتشجيع المعلمين على حضور التدريبات المهنية.

كما تم الاتفاق على أن يتطرق التدريب إلى التنمية المهنية المستدامة فى موضوعات الرؤية والتخطيط والتدريب فى سلوكيات إدارة الموارد المتاحة لتعزيز رؤية مصر 2030، على أن يشارك العناصر البشرية فى خطة تحسين المدرسة، ووضع منهجية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودعم وحدات التدريب ودمج التقنيات الحديثة فى التعليم.

وجرى كذلك الاتفاق على أن يكون التقييم، بما يتناسب مع الوضع الحالى وتغير أساليب التقييم فى موضوعات التقويم المستمر والتغذية الراجعة فى السلوكيات، وتطوير أساليب رصد وتقويم الممارسات المهنية للمعلم، ووضع آليه لتقييم ومتابعة أداء المعلمين فى الفصول الافتراضية والتقييم الإلكترونى، وتشجيع المبادرات والنجاحات الفردية والجماعية، وإعطاء التغذية الراجعة وآراء فعالة لتحسين الأداء والتى شاركت فى إعدادها إدارات التدريب بالمديريات التعليمية.