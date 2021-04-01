اعتماد حركة ترقيات 12 ألف و900 معلم وأخصائى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشملت الحركة أعضاء هيئة التدريس الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة على أن يجرى منح الذين جرى ترقيته بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية.

يأتى ذلك وفقا للقرارات رقم 247 لسنة 2020 والقرار رقم 225 لسنة 2020 الصادرة من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفقا لنص المادة 71 من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.

وأكد المحافظ أن تلك القرارات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.