النائب محمود سامى: قرار استمرار سماد طلخا يحافظ على الصناعة الوطنية 

جدة - نرمين السيد - وصف النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، بمجلس الشيوخ، قرار وزارة قطاع الأعمال الصادر اليوم بالتراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع فى موقعه الحالى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية بأنها خطوة على الطريق الصحيح، للحفاظ على الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص عمل بالمحافظة التى يتشرف بتمثيلها فى مجلس الشيوخ.





وأوضح سامى أنه سبق وقد طالب الحزب فى بيان رسمى بمراجعة قرار وزير قطاع الأعمال السابق، وإعادة النظر فى نقل المصنع أو استغلال الأرض أو جزء كبير منها على الأقل فى مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء المحافظة فى حال إذا لم يكن هناك اختيار آخر.

وأشاد سامى بقرار وزير الأعمال حيث أن الحزب قد دعا فى بيانه السابق لأن يتم التفاوض بين إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال من جهة وبين ممثلى العمال من جهة أخرى بغرض الوصول إلى حلول مرضية، ليأتى قرار التراجع بمثابة انتصار للعمال والصناعة الوطنية ومعبر عن موقف الحزب.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع فى تنفيذ مشروع التطوير الذى سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئى التام.

وسبق وقد أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيان شامل، يطلب فيه بإعادة دراسة الأمر مرة أخرى، بحيث تؤخذ كل الدراسات بعين الاعتبار و تراعى بالطبع الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية، مع عدم إغفال الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعمال وساكنى المدينة العمالية.

يذكر أن الشركة كانت قد بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، كما تم طرح مناقصة عالمية فى نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع، لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادى متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.

وتزامن ذلك مع تنفيذ خطة شاملة للدولة، لتوفير سكن بديل للعشوائيات، مثل النماذج الناجحة المتمثلة فى مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات.