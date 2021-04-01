وزير النقل: السكة الحديد ستصبح أفضل هيئات مصر قريبا  

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، لقاءً موسعًا مع مجموعة كبيرة من السائقين وطوائف التشغيل المختلفة من عاملي الأبراج والمزلقانات ومن صرافي التذاكر ومشرفي القطارات، حيث أكد الوزير أنه منذ اللحظة الأولى لتشرفه بتولي حقيبة وزارة النقل فقد تعهد أمام القيادة السياسية والشعب المصري بتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية وان يتم الاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على ابناء السكة الحديد، وان تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات في مصر.

وأشار إلى أن هذا يتطلب ان يكون الجميع على قدر المسئولية وان يؤدي كل فرد واجباته بدقة عالية خاصة وان القيادة السياسة والدولة قد وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية وان على الجميع خلال الفترة المقبلة ان يتسابق في استكمال تطوير منظومة السكة الحديد التي تنقل حاليا مليون راكب يوميًا ومخطط لها ان تنقل 2مليون راكب يوميا بحلول 30 يونيو 2024

ولفت إلى ضرورة حسن معاملة واحترام جمهور الركاب وعدم السماح بالتجاوزات في حق أي راكب وان يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون.

يُذكر ان وزير النقل أجرى جولة تفقدية اليوم بمحطتي رمسيس وطنطا وبرج إشارات طنطا بالإضافة إلى ورش طنطا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة العربات المطورة وعربات البضائع.