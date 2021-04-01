المترو: غلق محطة السادات من الساعة 12 ظهرا حتى 9 مساء 

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه يتم غلق محطة مترو السادات يوم السبت القادم 3 / 4 / 2021 من الساعة 12 ظهرا وحتي 9 مساء، وذلك بسبب تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط يوم السبت.

وأضاف المصدر ، اليوم، أن حركة الخط الاول والثاني لمترو الانفاق تستمر بشكل طبيعي دون التوقف في محطة السادات حتى الساعة 9 مساء، موضحا ان باقي خطوط مترو الانفاق تعمل بشكلها الطبيعي.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

كانت شركة المترو، قد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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