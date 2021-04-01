علي طريقة الأهلي مع كهربا.. يوفينتوس الإيطالي يعاقب لاعبيه

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يتجه يوفنتوس الإيطالي لمعاقبة وتغريم 3 من لاعبيه، بسبب حضورهم حفل دون احترام القيود الإيطالية، والتي تفرضها الدولة في الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، وفقا لتقارير صحفية إبطالية.

ذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية اليوم الخميس، أن ويستون ماكيني الأميركي لاعب وسط يوفنتوس، قد نظم حفلا في وقت سابق في منزله مع زملائه وأصدقائه في فترة التوقف الدولي، وكسر بذلك القواعد الحالية التي تمنع تنظيم حفلات خاصة في إيطاليا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن جيران اللاعب قد اتصلوا بالشرطة، عندما لاحظوا وجود حفل داخل منزله، لكن عند وصول الشرطة، لم يفتح أحد لها الباب لأكثر من ساعة.

وعندما تم السماح للشرطة أخيرًا بالدخول، وجدت 3 لاعبين من فريق يوفنتوس، في الداخل يتظاهرون بعدم وجود أي حفل وهم ماكيني وباولو ديبالا وآرثر ميلو، مع أصدقاء آخرين لهم من خارج مجال الساحرة المستديرة.

وأكدة صحيفة "لاستامبا" في تقريها علي الحادث أن المشاركين في الحفل، قد خاطروا بتوجيه تهمة مقاومة الشرطة الإيطالية لهم، ولكن في النهاية تم تغريم كل منهم 400 يورو فقط، وفقًا لما ينص عليه القانون الإيطالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن جانب أخر نشرت صحيفة إيطالية "كوريري دي تورينو" تقرير يشير إلي أن اللاعبين لم يمنعوا الشرطة من دخول المنزل ومانشر في عن إعتراضهم لأداء الحكومة كان مذيف وليس حقيقة.

ونشر موقع "فوتبول إيطاليا" أن فريق يوفنتوس الإيطالي يتجه في الفترة القادمة لمعاقبة لاعبيه وتغريم اللاعبين الثلاثة بسبب كسرهم القواعد وعدم الألتزام بالإجراءات الإحترازية في ظل إنتشار فيروس كورونا".

موقف الفريق في الدوري

يحتل يوفينتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، في حين سجل من خلالها 54 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف.