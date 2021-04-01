أجواء مختلفة ببولاق الدكرور فى عيد " محافظة الجيزة القومي".....والحسيني: المدارس الجديدة لخدمة المواطن

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بحضور وزراء التعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة أجواء مختلفة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك بعدد من الافتتاحات للمنشأت التعليمية بعد جهود متناغمة بين نواب البرلمان بقيادة النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية، علي مدار الفصل التشريعي الأول وممثلي السلطة التنفيذية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة، حيث شملت الافتتاحات: مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات (تضم 30 فصلًا)، ومدرسة سامح سيف اليزل الرسمية لغات (تضم 33 فصلًا)، ومدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية الفنية (تضم 15 فصلًا)، ومدرسة عمر سليمان الرسمية لغات (تضم 28 فصلًا)، ومبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

النائب محمد الحسيني يوجه الشكر للقيادة السياسية علي دعم ملف التعليم ببولاق

من ناحية وجه النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية علي دعمها ومساندتها لأهالي بولاق الدكرور، مشيرا إلي أن جزء كبير من هذه الافتتاحات تمت بالتنسيق والتناغم مع الأجهزة التنفيذية من أجل الاستفادة من الأراضي المهملة لصالح أهالي بولاق الدكرور، مشيرا إلي أنه لأول مرة منذ سنوات بعيده يرفع اسم رئيس الجمهورية علي منشأت حكومية ببولاق وهو أمر يمثل إنجاز كبير واهتمام أكبر من القيادة السياسية.

ولفت وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن الحكومة جاءت لأهالي بولاق الدكرور وافتتحت منشأت تعليمية لهم وهو أمر يمثل إنجاز كبير لدائرة بولاق الدكرور، وتقدير كبير أيضا، مشيرا إلي أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد من أجل المواطن، مؤكدا علي أن أرض مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي كانت منذ سنوات بسيطة أرض لحديقه وبالتنسيق والعمل تم تحويلها لمدرسة متفوقين لطالبات بولاق ومحافظة الجيزة لدعم ملف التعليم بها، مؤكدا علي أن جميع هذه التحركات من أجل الصالح العام للدولة المصرية والمواطن المصري.

وزراء التعليم والتنمية المحلية ببولاق الدكرور

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن افتتاح المشروعات التعليمية، يأتي تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتعليم، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والمحافظات في إنشاء وتطوير المدارس.

وأوضح شعراوي، أن هناك عددًا كبيرًا من المدراس التي سيتم تطويرها وإنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير القري المصرية.

جهود الحكومة لتطوير ملف التعليم ببولاق

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة، أن المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها اليوم توفر 106 فصول دراسية جديدة بتكلفه تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، وتُعد إضافه هامة للمنظومة التعليمية بحي بولاق في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأشار المحافظ، إلى أن الفصل الدراسي الثاني شهد أيضًا دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات إلى العملية التعليمية ساهمت في توفير 477 فصل دراسي جديد بتكلفة حوالي 181 مليون جنيه، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

وتفقد وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة والوفد المرافق لهم المنشآت التعليمية التي تم افتتاحها وعددًا من الفصول ومعامل الحاسب الآلي، حيث أشادوا بالتجهيزات التي تمت لتلك المنشآت، كما قاموا بإجراء حوار مع بعض الطلاب للاطمئنان علي إدراكهم للمنظومة التعليمية الحديثة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم.