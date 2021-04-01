صور .. إصدار طوابع تذكارية تخليدا لنقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طوابع بريد تذكارية بتقنية "QR Code" والتى يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصرى لتخليد عملية نقل المومياوات الملكية التى تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمى.





يأتى هذا فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار فى توثيق حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن موكب نقل المومياوات الملكية هو حدث تاريخى جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة، مشيرًا إلى أنه فى إطار تضافر الجهود لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتوثيقه باعتباره أحد الأحداث الوضاءة فى ذاكرة الوطن فلقد تم إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لهذا الحدث المهيب.





وأشار طلعت إلى أن الدولة حريصة على تنظيم هذا الحدث بشكل مبهر يعكس التقدم الحضارى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذى تطلب مواكبة هذه الجهود من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية فى إصدار الطوابع البريدية التى توثق هذا الحدث وهى تقنية "QR Code" التى يتم تطبيقها لأول مرة فى الطوابع البريدية بمصر، وذلك بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على إصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث نقل المومياوات الملكية فى موكب أسطورى من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والذى سيكون محط أنظار العالم، مشيرًا إلى أن هذا الموكب هو حدث عالمى فريد ولن يتكرر ونستهدف من خلاله إظهار مدى احترام المصريين لتاريخهم، وكذلك تسليط الضوء على جمال القاهرة وإبرازها بشكل حضارى أمام العالم أجمع.

وصرح الدكتورشريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا الحدث التاريخى يدعو للفخر ويؤكد على ريادة مصر وقدرتها على استكمال خطط التنمية والبناء لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تضم بطاقة تذكارية ومجموعة طوابع تحمل شعار الحدث بالإضافة الى لوحة تذكارية من الطوابع بها صور جميع الملوك التى سيتم نقلها فى الموكب.

وأوضح فاروق أن البريد المصرى لأول مرة يطبق تقنية "QR Code" على الطوابع التذكارية والتى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم اصداره فيها عبر ربط الطابع بشبكة الانترنت وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصرى حالياً والتى تهدف الى تطبيق التحول الرقمى فى كافة الإدارات والقطاعات والخدمات التى يقدمها.

يذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع مقاس كل طابع منها 3 سم X ٥ سم وقيمتها 5 جنيهات لكل طابع، بينما مقاس البطاقة التذكارية 8 سم 12 X سم وقيمتها 5 جنيهات، وتضم اللوحة التذكارية 22 طابع تحمل صور جميع الملوك الذين سيتم نقل مومياواتهم ومقاسها 20 سم 21 X سم وقيمة كل طابع منها 5 جنيهات، علماً بان جميع الإصدارات أوفست متعددة الالوان ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code".