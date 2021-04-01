التموين : غرفة عمليات رئيسية بالمديريات لمتابعة توافر السلع فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استمرار الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.





كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من جميع الجهات التابعة للمديريات على توافر وأسعار وجودة كل السلع وخاصة المهمة والضرورية منها بالأسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية، وكذلك توافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بأنواعها خلال شهر رمضان.

فى السياق نفسه، حدد وزير التموين عمل المخابز فى شهر رمضان بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وقرر فتح العمل بسستم المخابز للمخابز التى يتم تحديدها بمعرفة مديرى المديريات حتى الساعة العاشرة مساءً، لضمان توافر الخبز طوال اليوم، وأشار المصيلحى الى أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان فى تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطينين من الخبز المدعم طوال اليوم، وطالب قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك أيضًا.