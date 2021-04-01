جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن مركز أبو النمرس والقرى التابعة له لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة الـ 10 مساء غدا الجمعة الموافق 2/4/2021، وحتى الساعة الـ5 صباحا يوم السبت الموافق 3/4/2021.





ونوهت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتركيب 3 وصلات صلب قطر 500 مم بين بيارة المياه المرشحة وعنبر الطلمبات المرشحة بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة، مما يضطر الشركة الى قطع المياه ولمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال. وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة له، والتى من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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