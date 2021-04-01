صور.. سفير مصر فى الجابون يستقبل رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير سيف قنديل، سفير مصر بالجابون، "نستور إمبو" رئيس اللجنة الوطنية الجابونية لمكافحة الكسب غير المشروع، حيث تناول اللقاء الأطر المؤسسية المختلفة التى تتبعها مصر لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، والذى تتعاون فيه الأجهزة الرقابية العُليا.





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