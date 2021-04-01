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صور.. سفير مصر فى الجابون يستقبل رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

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هايدى الدسوقى 2021-04-01 21:11 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير سيف قنديل، سفير مصر بالجابون، "نستور إمبو" رئيس اللجنة الوطنية الجابونية لمكافحة الكسب غير المشروع، حيث تناول اللقاء الأطر المؤسسية المختلفة التى تتبعها مصر لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، والذى تتعاون فيه الأجهزة الرقابية العُليا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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