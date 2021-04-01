رسامة كاهنين جديدين للخدمة فى الكنيسة القبطية بميلانو

جدة - نرمين السيد - رسم الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو، خلال صلاة القداس الإلهى، اليوم الخميس، كاهنين بتوليين جديدين للخدمة بالإيبارشية.



جدة - نرمين السيد - رسم الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو، خلال صلاة القداس الإلهى، اليوم الخميس، كاهنين بتوليين جديدين للخدمة بالإيبارشية. حيث رسم الشماس مينا رفعت كاهنًا باسم القس دانيال، والشماس بيتر فايز باسم القس داود.

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