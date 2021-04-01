صور.. افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للتمور

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وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأوضح أن الدولة المصرية تهتم بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كما ونوعا، مشيرا إلى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بزراعة النخيل، والنهوض بانتاج التمور فى مصر، وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع المهم، والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمكافحة سوسه النخيل الحمراء، للمحافظة على هذه الثروة القومية.
وفى كلمته، استعرض اللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة لتطوير قطاع التمور بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ومنظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.
وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجة للتمور.
واتخذت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم كل الأجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية، لكافة المترددين على الحديقة.
ويقام مهرجـــان القاهــــرة الأول للتمـــور والمنتجــــات الطبيعيــــة، خلال الفترة من 1-5 إبريل 2021، بمشاركة أكثر من 50 عارضًا، من الشركات المتخصصة فى مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلًا عن شركات مقاومة الآفات وآلات والمعدات الزراعية، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.
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