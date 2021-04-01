غدًا.. حدائق القاهرة بالمجان بمناسبة يوم اليتيم  

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يوم غد الجمعة للأطفال بدور الأيتام، والجمعيات الأهلية؛ بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

ويحتفل العالم في الجمعة الأولى من شهر أبريل سنويا، بيوم اليتيم، وذلك لزيارة دور الأيتام والاحتفال بالأطفال وتعويضهم عن فقدان الأب والأم.

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