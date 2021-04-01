ماذا قال اتحاد الكرة في تعهده لـ"محمد صلاح" وليفربول بعدم تكرار أزمة مباراة جزر القمر؟

تواصل أعضاء اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، واعتذروا له على المشهد الذى وقع عقب مباراة الفراعنة أمام جزر القمر باستاد القاهرة، كما تعهدوا له بعدم تكراره مستقبلا، كما سيتم إخطار ليفربول رسميا بنفس الأمر.

واعترف مسؤولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، بوجود قصور بالتنظيم في مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمّم إفريقيا باستاد القاهرة وهو ما تسبب في المشهد الذى حدث بعدما دخل بعض الأفراد أرض الملعب للتصوير مع محمد صلاح.

وغادر محمد صلاح القاهرة الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر والتأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 ، حيث تربع الفراعنة على قمة المجموعة السابعة بـ12 نقطة.

على صعيد متصل، يعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وسيطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين فى شهر مايو أو يونيو المقبلين فى ظل تعذر استقدام اللاعبين المحترفين فى المواعيد غير الرسمية، حيث يرى البدرى ضرورة إقامة معسكر ومباراة ودية قبل التصفيات بهدف التواصل مع اللاعبين وتحفيظهم أفكار الجهاز الفنى قبل التصفيات المونديالية.