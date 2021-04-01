/625310/المغرب-VS-مصر-من-يفوز-في-صراع-استضافة-النهائي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزري لقجع عن تقدمه بملف كامل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك طلبا منه في استضافة نهائيات البطولات التابعة للاتحاد هذا الموسم، وهم نهائي دوري أبطال أفريقيا، بطولة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية " .

المغرب تطلب إستضافة هذه المباريات

وأكدت المغرب في الملف الذي تقدمت به أن ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء لاستضافة نهائي دورى الأبطال هو الملعب الذي سيستضيف تلك النهائي القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

كما حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط كملعب مستضيف لنهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية " .

يذكر أن فوزي لقجع أصبح داعما بشكل كبير لدولته المغرب لتستضيف البطولات والمحافل العالمية، خاصة لما أصبحت تتمتع به بإمكانيات عالية للقيام بذلك في الفترة الأخيرة ، فيما لم تتقدم مصر حتى الآن بملف لاستصافة تلك النهائيات .

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استضافت المغرب الموسم الماضي دوري نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية في دورة مجمعة أقيمت من دور واحد، نظرا للظروف التي مر بها العالم من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، فيما تقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من دورين كما هو وقتها، فيما أقيم النهائي بمصر .

3 فرق مصرية كانت حاضرة في نهائي البطولتين الأقوى في أفريقيا، حيث وصل بيراميدز أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية والذي خسره بنتيجة 1 – 0 ، فيما وصل الأهلي والزمالك كطرفي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي حسمه الأهلي بنتيجة 2 – 1 ، بهدف محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة .

وتستأنف منافسات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بداية من يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي استمرت من الثاني والعشرين من مارس وحتى الواحد والثلاثين .