مصدر من بيراميدز يكشف لـ دوت الخليج: حقيقة الإستغناء عن أحمد فتحي

/625313/مصدر-من-بيراميدز-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-الإستغناء-عن-أحمد-فتحي

مصدر من داخل بيراميدز يكشف لـ دوت الخليج عن موقف الفريق حول أمكانية لاعب الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي أحمد فتحي، في مسيرته الكروية مع الفريق.

قال" بالفعل بيراميدز يفكر في انهاء مسيرة الظهير الأيمن أحمد فتحي مع الفريق بعد تراجع مستواه في الفترة السابقة".

وأكد" جاء ذلك من إدارة نادي بيراميدز بناء علي طلب المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، معلقا ان فتحي مستواه ليس بالمعرف في الفترة الحالية وضعف خدماته في الأداء الدفاعي والهجومي".

وأختتم:" إدارة النادي تدفع له الكثير في المقابل لا يقدم للنادي ماهو مطلوب منه ومعروف عنه بحماسة في أرضية الملعب".

ومن الجدير بالذكر أن أحمد فتحي انتقل لنادي بيراميدز في الموسم الماضي في بداية الموسم من النادي الأهلي في انتقال حر، في الإنتقالات الشتوية الماضية.

شارك أحمد فتحي مع فريق بيراميدز في 14 مباراة، لعب مع الفريق في الدوري المصري الممتاز 10 مباريات، وشارك في 4 مباريات في بطولة الكونفيدرالية.

مباراة بيراميدز القادمة

يلتقي بيراميدز في مباراتة القادمة مع الرجاء المغربي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي ( الكونفيدرالية ) في الرابع من أبريل الجاري، وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساء، يشهد علي اللقاء ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ومن الجدير بالذكر أن لقاء الفريقي في المباراة علي صدارة المجموعة الثامنة من البطولة.

ترتيب المجموعة الثامنة

يتصدر فريق بيراميدز المجموعة بفارق الأهداف علي الرجاء برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 5 أهداف، في حين لم تتلقي شباكة أهداف بعد.

في المركز الثاني الرجاء المغربي برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 3 أهداف، في حين تبقي شباكة نظيفة حتي الأن.

المركز الثالث فريق نامونجو التنزاني بفارق الأهداف علي ناكانا الزامبي، وبدون نقاط، من أصل مبارتين في المجموعة، ولم يسجل بعد أهداف، في حين تلقت شباكة 3 أهداف.

يتزيل ناكا الزامبي ترتيب المجموعة بدون نقاط، من أصل مبارتين، ولم يسجل بعد أهداف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف.