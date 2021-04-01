خاص.. كمال درويش يعود لرئاسة الزمالك

أصبحت الأأمور على صفيح ساخت داخل نادي الزمالك، خاصةً مع المديونيات التي يعاني منها النادي، والتي وصلت لحدود النصف مليار جنيه، بالإضافة لمستحقات اللاعبين المتأخرة في مختلف اللعبات .

وظهرت أخبار في الفترة الأخيرة تؤكد قرب انتهاء مهمة اللجنة التي كلفها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإدارة نادي الزمالك، بعدما تم حل مجلس إدارة الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور بعد رصد مخالفات مالية عديدة، وهي ما كشفت حقيقته دوت الخليج .

علم موقع دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الزمالك قاربت مهمتها على الانتهاء في رغبة متبادلة بين اللجنة برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، ووزير الشباب والرياضة، الذي جهز أوراقه لاستقدام لجنة جديدة .

وعلم دوت الخليج أن لجنة الزمالك الجديدة ستأتي برئاسة كمال درويش، أحد أفضل الرؤوساء الذين مروا بتاريخ نادي الزمالك بشهادة الكثيرين، كما يعاونه كلا من حازم إمام ومحمود أبو رجيلة، في خطوة جديدة من وزارة الشباب لإعادة الزمالك لمساره الصحيح .

قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر

سافر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك إلى الجزائر لمواجهة فريق المولودية بقائمة ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

يستضيف فريق مولودية الجزائر نادي الزمالك يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

وتذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات bein sports HD، القطرية المشفرة، والحاصلة على حقوق تلك البطولة .