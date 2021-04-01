بالورد.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في الجزائر (صور)

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شهدت بعثة الزمالك استقبالا حافلا فور وصولها إلى أرض دولة الجزائر، منذ قليل، من قبل الجماهير المتواجدة، ومندوبي نادي مولودية الجزائر، الذي سيواجهه الفريق الأبيض ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ووصلت بعثة نادي الزمالك منذ قليل بعد أن أقلعت الطائرة من مطار القاهرة عصر اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة المولودية الجزائري يوم بعد غد السبت الموافق الثالث من أبريل .

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

يستضيف فريق مولودية الجزائر نادي الزمالك يوم الثالث من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

وتذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات bein sports HD، القطرية المشفرة، والحاصلة على حقوق تلك البطولة .

قائمة الزمالك لمواجهة المولودية

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .