جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية ربط العضو التناسلى للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهى حرامٌ شرعًا، لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه، والذى هو أحد الضرورات الخمس التى جاءت بها كل الشرائع.





وأوضحت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلى للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثى يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط فى هذه الحالة، والذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص". وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء اتفقوا على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء : ربط المبايض لقطع النسل حرام شرعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.