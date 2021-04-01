تدشين أول غرفة عمليات ببورسعيد للربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات

جدة - نرمين السيد - دشن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ، لتتولى إدارة الربط بين الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأكد السبكى خلال تدشين غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية، أن تصبح الهيئة نموذج يحتذى به فى ربط خدمات الرعاية الصحية، مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية، والتى تم إنشائها فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال إنه تم تشغيل غرف العمليات الفرعية ببورسعيد على أن تكون مهمتها الربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات وهم : "السلام، النصر التخصصى، النساء والولادة التخصصى، الزهور، التضامن".

وذكر أن الهدف من إنشاء هذه الغرفة أن تكون لها كيانها ومسؤولياتها فى إدارة الأزمات والكوارث من خلال فريق متميز مدرب على أعلى مستوى لإدارة الأزمات والكوارث، بما يضمن توفير الأمن والسلامة العامة للمواطنين، والتخطيط الاستباقى لدرأ وقوع أى أزمة والتعامل الفورى حال حدوثها بما يحافظ على صحة المواطنين.

ووجه السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإضافة أسرة العناية المركزة وأسرة الغسيل الكلوى، ضمن خدمات غرفة العمليات المركزية، مشددًا على تدريب العاملين بالغرفة على أحدث الأنظمة المتطورة فى هذا المجال للوصول إلى كفاءة ممكن فى عمل الغرفة.

واستمع إلى شرح العاملين بالغرفة عن آلية تتبع مسار أى بلاغ وارد إلى الغرفة المركزية، بدءًا من التسجيل بالرقم القومى للمريض وربطه على سيستم العمل، ثم توضيح نسبة الإشغال بالمستشفيات، مؤكدين أنه يتم تحديث بيانات المريض من خلال الغرفة المركزية لعمليات الهيئةبشكل لحظى مميكن متطور.

وقدم الدكتور مؤمن العشماوى، المشرف العام على شؤون مكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولى وعضو اللجنة التنفيذية بهيئة الرعاية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، شرح يتضمن آلية عمل الغرفة المركزية وربطها بالغرف الفرعية، كما قام بشرح آلية إدارة الأزمات من خلالها، منوهًا إلى أنه يتم من خلال الغرفة ربط كل أسرة الطوارئ بالمستشفيات، ورصد جميع المؤشرات تحسبًا لوقوع أى أزمة، مقررًا أن تغطى غرفة العمليات المركزية محافظات الجمهورية كافة.

وأجرى الدكتور مؤمن العشماوى محاكاة لبلاغ تلقته الغرفة وكيفية التعامل معه بشكل فورى، لافتًا إلى أن ذلك يسهم فى توفير أعلى رعاية طبية للمريض بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة ويتم التنسيق فيها مع الهيئة العامة للإسعاف والإدارة العامة للحماية المدنية.