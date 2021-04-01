رشوان: مجلس النقابة يسعى لإنقاذ مهنة الصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وقال رشوان فى تصريحات لفضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، إن مجلس النقابة يسعى لإنقاذ مهنة الصحافة وتحسين أوضاع الصحفيين، وفتح كثير من الملفات تتعلق بالجرائد المهددة بالإغلاق وحلها، مؤكدا أنه لم يصدر أى قرار واحد فى مجلس نقابة الصحفيين بالأغلبية أو الأقلية ولكن بالتوافق والإجماع.

وكشف نقيب الصحفيين أن النقابة قدمت عدة مزايا للصحفيين، وتتمثل فى القروض الحسنة التى تصرف لهم وليست عليها فوائد وتسترد على 20 شهرا، والتى بلغت قيمتها خلال العامين الماضيين 13.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك 2.200 صحفى استفاد من تلك القروض، مضيفا فى الوقت ذاته أن النقابة الجهة الوحيدة التى تعطى قرضا دون فائدة، إضافة إلى الإعانات العلاجية التى تقدم للصحفيين وأسرهم.

وأوضح أن النقابة قدمت العديد من المزايا العلاجية للصحفيين وأسرهم، مشيرا إلى أن النقابة قدمت إعانات علاجية بقيمة 3.5 مليون جنيه، فضلا عن المساعدة فى إجراء 900 مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك بشكل مجانى.

وتحدث نقيب الصحفيين عن الأرض الخاصة بالنقابة فى منطقة السادس من أكتوبر، موضحا أن النقابة تمكنت من إعادة أرض السادس من أكتوبر مرة أخرى بعد أن تم سحبها ، مشيرا إلى أن أرض أكتوبر كانت على مساحة 34 فدانا، وتم سحبها فى فترة عدم وجوده فى مجلس نقابة الصحفيين.

وأشار رشوان إلى أنه وقع على شيكات بقيمة 355 مليون جنيه تسدد على 5 سنوات لكى لا تسحب الأرض، موضحا أن النقابة تعمل فى أكثر من اتجاه، وأنه أبلغ الجهات الرقابية لمتابعة الأرض والمبانى فى مشروع النقابة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مدرسة دولية فى هذه المنطقة، على أن يكون هناك تخفيضات فى الأسعار لأبناء الصحفيين الذين سيلتحقون بها، بالإضافة إلى إنشاء مركز طبى.

وفيما يتعلق بالصحفيين المحبوسين، قال نقيب إنه لم يستغل الإفراج عن الصحفيين من أجل الانتخابات، مؤكدا أن النيابة العامة أو القضاء المختص، هم من لهم السلطة فى الإفراج وليس نقيب الصحفيين.

وقال نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب الدكتور ضياء رشوان، إن حرية الصحافة تبدأ بالحصول على المعلومة الصحيحة وتداول المعلومات.

وأكد رشوان أن الصحافة ليست الإشادة برئيس الجمهورية وهذه قناعة الرئيس السيسى، لافتا إلى أنه لا يمكن لأى دولة الوصول إلى حلول إبداعية لمشكلاتها إلا من خلال حرية الرأى والتعبير.

وأوضح أنه لا يوجد أى أفكار إبداعية بدون حرية الرأى وتداول المعلومات وغياب التنوع جزء من مشكلة الإعلام والصحافة، والحالة الآن ليست إيجابية ولا فى صالح المهنة.

وأضاف رشوان: سأفتح حوارا مع الحكومة فى حال نجاحى لحصول الصحفيين على المعلومات فى الوقت المناسب، وفقا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.

ودعا جميع الزملاء ممن لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية، إلى المشاركة فى انتخابات النقابة المزمع عقدها، يوم غد الجمعة.