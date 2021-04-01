أعلنت نقابة الأطباء اليوم الخميس ، أن عدد شهداء الأطباء الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى اليوم 425 طبيبا، وذلك بعد وفاة ثلاثة أطباء جدد أثر إصابتهم بالفيروس ، ونعت النقابة أطبائها الثلاث اليوم ، وهم الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم إستشاري النساء والتوليد، والتى توفيت بمستشفي العجوزة بالجيزة إثر الإصابة بكوڤيد 19. الشهيد الدكتور أحمد وائل محمد علي استشاري رمد بالقاهرة والذى توفى اثر الإصابة بكوڤيد 19. والشهيدة الدكتورة ماجدة فهيم ينى مدير الاداره الصحية غرب أسيوط سابقا والتى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الأطباء: شهداء البالطو الأبيض بلغوا 425 بعد وفاة ثلاثة أطباء جدد بكورونا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.