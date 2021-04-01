شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفي اندلاع حريق بمحل تجاري بالفردقة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان الدهار بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر . وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة،كما أوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب.

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