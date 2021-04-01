تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنجح في إنقاذ عمال مصنع سماد طلخا من شبح التصفية

نجحت جهود المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنقاذ عمال مصنع سماد طلخا من شبح التصفية وقد تبني النائب هذه القضية و تابعها باهتمام بالغ مدفوعاً بحرصه علي العمال و حقوقهم و علي هذه الصناعة الوطنية الهامة. وأعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في بيان اليوم، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية. وكان النائب محمد إسماعيل، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢١ مدعم بالمستندات التى تأكد على أمكانية تطوير المصنع ، بشأن القرار المفاجئ من الجمعية غير العادية بنقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى موقع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، في فبراير الماضي، وذلك بعد لقاءات وجلسات عديدة مع عمال المصنع بمجلس النواب، وإرفاق المستندات الدالة على إمكانية تطوير المصنع في مكانه. وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انحيازها الكامل لعمال مصر، يد الدولة العفية في مسيرة التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.

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