/625317/فريق-مسرح-إعلام-القاهرة-يقدم--المرايا--على-مسرح-ساقية-الصاوي-صور

يستعد فريق كلية إعلام جامعة القاهرة لفنون المسرح تقديم عرض مسرحي باسم "مرايا" على خشبة مسرح ساقية الصاوي يوم الإثنين المقبل، الموافق الخامس من إبريل الجاري، حيث يأتي العرض تحت عنوان "مرايا إن خرجت إحترقت .. ولا مكان للرماد بيننا".

ويعرض "مرايا" بطولة كاست إعلام، ومن تأليف إسراء محبوب، ومخرج منفذ إسلام طه، ومن إخراج أحمد السيد. يذكر أنه شارك فريق كلية الإعلام في عدد من المسرحيات بالمهرجانات المقامة داخل الجامعة وحصدوا العديد من الجوائز على مستوى الجامعات . يذكر أن فريق كلية إعلام قد قام بعمل بروفات بشكل مكثف في الفترة الأخيرة في ظل أجواء من الإجراءات الاحترازية امجابهة فيروس كورونا المستجد المنتشر بالبلاد وبجميع أنحاء العالم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق مسرح إعلام القاهرة يقدم « المرايا » على مسرح ساقية الصاوي (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.