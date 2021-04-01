بيراميدز : هذا هو موقفنا من أحمد فتحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف النادي من الاستغناء عن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بعد الاخبار التي انتشرت في الفترة الماضية .

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز : " فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية " .

وتابع : " اللاعبين تعاهدوا على العودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية "

وأكد : " كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها، وانفي كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات أحمد فتحي، فهو لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه " .

وشدد هاني سعيد أنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات.

واختتم سعيد : " بالتأكيد أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته " .

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وقال مصدر من داخل بيراميدز لـ دوت الخليج : " بالفعل بيراميدز يفكر في انهاء مسيرة الظهير الأيمن أحمد فتحي مع الفريق بعد تراجع مستواه في الفترة السابقة " .

وأكد : " جاء ذلك من إدارة نادي بيراميدز بناء علي طلب المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، معلقا ان فتحي مستواه ليس بالمعرف في الفترة الحالية وضعف خدماته في الأداء الدفاعي والهجومي " .

واختتم : " إدارة النادي تدفع له الكثير في المقابل لا يقدم للنادي ماهو مطلوب منه ومعروف عنه حماسه الشديد في أرضية الملعب " .