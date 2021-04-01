/625319/سيف-زاهر-يكشف-عن-رسالة-خاصة-قالها-له-موسيماني
كشف سيف زاهر مقدم برنامج “ ملعب أون تايم “ المذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت “ عن رسالة خاصة قالها له بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي .
وانتشرت أخبار في الفترة الأاخيرة عن قرب ترك بيتسو موسيماني للنادي الأهلي، والذهاب لتدريب منتخب بلاده “ البافانا بافانا “ خاصة بعد الاستغناء عن مديره الفني في الأسام الاخيرة، وتردد اسم موسيماني للعودة لجنوب أفريقيا مرة أخرى .
وقال سيف زاهر : “ أن من المقتنعين بأداء بيتسو موسيماني مع الأهلي، والرجل احترافي بشكل كبير وقال أنه لا يفكر في ترك الفريق، ولو كان هناك أي عرض كان سيتحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي “ .
وتابع: “ موسيماني قال لي في رسالة خاصة أنه من عشاق مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، وأنه يسعى لكتابة تاريخ مع المارد الأحمر مثل الذي قام به جوزيه “ .
تصريحات أسطورة جنوب أفريقيا عن موسيماني
وقال جونيور خاني أسطورة جنوب أفريقيا في تصريحات نقلتها صحيفة sowetan المهتمة بشئون الكرة في جنوب إفريقيا: " موسيماني المدير الفني للعملاق القاهري هو الخيار المناسب للمرحلة المقبلة، وأطالب مسئولي جنوب إفريقيا بتعيين موسيماني مديرا فنيا للبافانا بافانا خلفا للمدرب الراحل".
وتابع لاعب المنتخب السابق: " يجب أن نحضر شخصًا لديه الفلسفة التي تناسب لاعبينا، وهو الأمر الذي يتوافر في المدرب بيتسو موسيماني ثقافة كرة القدم لدينا ولاعبينا".
وواصل: " لماذا تم تعيين المدرب موليفي نتسيكي مدربا للبافانا بافانا في المقام الأول؟ أين أثبت نفسه؟ ولا حتى في دوري الدرجة الأولى الوطني ، أنا آسف ولكن لا يمكننا جلب مثل هؤلاء المدربين إلى المنتخب الوطني الأول ".
وعن فشل تأهل المنتخب قال خاني: " إنه من المخيب للآمال فشل جنوب إفريقيا في التأهل لكأس الأمم العام المقبل في الكاميرون".
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