هل يعود الإسماعيلي لعزف السمسمية مع إيهاب جلال أمام سيراميكا ؟

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يلتقي سيراميكا كيلوباترا مع الإسماعيلي السبت في لقاء الجولة الـ 17 من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، علي استاد الإسماعيلية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء.

تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز من الغد بعد فترة التوقف الدولي، ومن أبرز لقاءاة الجولة السابعة عشر مع فريق الإسماعيلي ونادي سيراميكا كيلوباترا.

استطاع نادي سيراميكا كيلوباترا الحفاظ علي مركزة في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالمقارنة مع العديد من الأندية في الدوري في اول موسم، ومن الجدير بالذكر أن أول موسم للفريق في الدور الممتاز، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري.

يعاني فريق الدروايش في هذا الموسم في تأخر مركزة في ترتيب الدوري المصري الممتاز في المركز السابع عشر، وذلك لايشرف بتاريخ النادي في الدوري الممتاز وجمهور الفريق العريق في مصر، ومنافستة الدائمة علي لقب الدوري والكأس، ومقارنته مع الاندية الكبيرة في الدوري.

وكشف فريد رضوان رئيس الجهاز الطبى لنادي سيراميكا كيلوباترا قبل مباراة الفريق أمام الدراويش، عن موقف لاعبي الفريق المصابين وأوضح أن شريف دابو لاعب الفريق، عانى من بعض الآلام في العضلة الأمامية، وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب أجرى أشعة، وأثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية، وتم وضع البرنامج العلاجي والتأهيلي له تحت إشراف محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، وانه سيغيب عن مباراة الفريق أمام الدراويش.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق سيراميكا كيلوباترا المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، من أصل 16 مباراة، حقق من خلالها 5 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 مباريات، سجل من خلالها 19 هدف، في حين تلقت شياكة 18 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، من أصل 16 مباراة، حقق من خلالها انتصار وحيد، تعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، سجل من خلالها 13 هدف، في حين تلقت شباكة 21 هدف في هذا الموسم.