طارق شوقى : إعلان ضوابط الحضور فى شهر رمضان الأسبوع القادم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعلن الأسبوع القادم ضوابط الحضور والتقييم فى شهر رمضان المعظم فى كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.





وأوضح أن الوزارة ستعلن أيضا، ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوى وجداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوى. وفى وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى ستعقد فى نهاية شهرى أبريل ومايو 2021. وأوضح الوزير خلال منشور له عبر فيس بوك، أنها سوف تكون امتحانات ورقية مجمعة فى لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الأسئلة الجديد، مشددا على أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.

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