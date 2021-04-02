تنسيقية شباب الأحزاب تنقذ عمال مصنع سماد طلخا من شبح التصفية



جدة - نرمين السيد - وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": كان النائب محمد إسماعيل، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بتاريخ 14 فبراير 2021 مدعم بالمستندات التى تأكد على أمكانية تطوير المصنع، بشأن القرار المفاجئ من الجمعية غير العادية بنقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى موقع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، فى فبراير الماضى، وذلك بعد لقاءات وجلسات عديدة مع عمال المصنع بمجلس النواب، وإرفاق المستندات الدالة على إمكانية تطوير المصنع فى مكانه. وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انحيازها الكامل لعمال مصر، يد الدولة العفية فى مسيرة التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.

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