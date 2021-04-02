وزير التعليم : امتحانات أولى وثانية ثانوى فى نهاية أبريل ومايو ورقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، خلال منشور له عبر فيس بوك، أنها سوف تكون امتحانات ورقية مجمعة فى لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الأسئلة الجديد، مشددا على أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.

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