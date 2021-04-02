/625321/الحياة-تعود-للدوريات-جدول-مباريات-اليوم-الجمعة
تستعيد الساحرة المستديرة أنفاسها بعد فترة التوقف الدولي، في أول انطلاقاتها علي مستوي الدوريات المحلية، اليوم الجمعة.
مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم
الهلال السوداني وفريق ماميلو صن داونز الجنوب إفريقي .
تنطلق صافرة البداية في الساعة الـ 6 مساء، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي 4 ، بتعليق صوتي سوار الذهب .
شباب رياضي بلوزداد وفريق مازيمبي
تنطلق صافرة البداية في الساعة الـ 9 مساء، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي 4، بتعليق صوتي حفيظ دراجي.
مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم
مصر المقاصة وسموحه
في لقاء الجولة السابعة من الدوري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء، وتبث المباراة علي قناة أون تايم سبورت إتش دي 1 الرياضة .
وادي دجلة ونادي الإنتاج الحربي
في لقاء الجولة السابعة عشر من الدوري، وتنطلق صافرة البداية في الساعة الـ 5 مساء علي ملعب السلام، وتبث المباراة علي قناة أون تايم سبورت إتش دي 2.
مباريات الدوري الإسباني اليوم
ليفانتي ونادي و ويسكا في تمام الساعة التاسعة مساءا ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون .
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