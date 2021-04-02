غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يفتتحان مسجد الصحابة احتفالا بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ المنيا أسامة القاضى، غدًا الجمعة، مسجد الصحابة بمدينة العمال بمحافظة المنيا، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 92 مسجدًا، منها 77 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و15 مسجدًا صيانة وترميمًا، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.





وقال وزير الأوقاف فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، إن افتتاح مسجد الصحابة وعددا من المساجد بمحافظة المنيا يأتى فى إطار خطة الوزارة، مما س لعمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى. وأضاف أنه سيلتقى ومحافظ المنيا مع قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا، فى إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.

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