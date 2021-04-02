الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يصل مصر لحضور موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وصل زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة فى زيارة إلى مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التى وجهها له الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم السبت ٣ أبريل.





وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فور وصوله على لقاء السيد الوزير على هامش العشاء الذى نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية.

وخلال اللقاء، وجه وزير السياحة والآثار الشكر للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وذلك لتلبيته الدعوة وحرصه على المشاركة فى حضور هذا الحدث، متمنياً له زيارة مثمرة يستمع خلالها بفعاليات هذا الحدث الفريد الذى لم ولن يتكرر.

وأعرب زوراب بولوليكاشفيلى عن سعادته لحضور هذا الحدث الذى سيكون حدثاً استثنائياً هاماً، مشيرا الى أنه سوف يستثمر فترة تواجده فى مصر لتكن فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع السيد الوزير وممثلى القطاع السياحى المصرة، بالإضافة إلى أنه سيقوم بعمل زيارات لبعض المواقع الاثرية فى مصر.

وعقب اللقاء، قام الوزير والأمين العام للمنظمة، بجولة فى منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها.

كما توجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير للإطلاع على الاستعدادات ومتابعة البروفات النهائية التى تقوم بها الجهة المنظمة تجهيزاً لاحتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبى إلى أنه تم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إعداد مطوية تم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة مثل الفول والطعمية والكشرى والفريك وأم على، وذلك لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التى تعد أحد أدوات الترويج السياحى الحديثة، لافتة إلى أن هناك الكثير من السائحين الذين يسافرون للعديد من الدول للاستمتاع بتجربة الأكلات التراثية التى تتميز بها.