صور .. استعدادات بروفات قاعة متحف الحضارة بالفسطاط لاحتفالية نقل المومياوات

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جدة - نرمين السيد - وينشر "دوت الخليج" صورا من استعدادات بروفات قاعة متحف الحضارة بالفسطاط وقاعة عرض الآثار التى سوف يتم افتتاحها، أثناء استقبال المومياوات الملكية.
وصل زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة فى زيارة إلى مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التى وجهها له الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم السبت ٣ أبريل.
وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فور وصوله على لقاء الوزير على هامش العشاء الذى نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية.
وخلال اللقاء، وجه وزير السياحة والآثار الشكر للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وذلك لتلبيته الدعوة وحرصه على المشاركة فى حضور هذا الحدث، متمنياً له زيارة مثمرة يستمع خلالها بفعاليات هذا الحدث الفريد الذى لم ولن يتكرر.
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