مفهوم التنمية الشاملة .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة، على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقالت الوزارة: "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

ويفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم الجمعة، مسجد الصحابة بمدينة العمال بمحافظة المنيا، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 92 مسجدًا، منها 77 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و15 مسجدًا صيانة وترميمًا، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وقال وزير الأوقاف فى تصريح صحفى، أمس الخميس، إن افتتاح مسجد الصحابة وعددا من المساجد بمحافظة المنيا يأتى فى إطار خطة الوزارة، مما س لعمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى.

وأضاف أنه سيلتقى ومحافظ المنيا مع قيادات الدعوة بالمحافظة اليوم، فى إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.