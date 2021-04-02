الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون باردا ليلا على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء. ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى 5ر2 متر، وأن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية/ شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 21 11 الاسكندرية 19 12 وادى النطرون 20 12 طنطا 20 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 12 بلطيم 20 12 مطروح 18 11 السلوم 18 09 سيوة 21 09 بورسعيد 20 13 دمياط 20 12 الزقازيق 21 12 المنصورة 21 11 الاسماعيلية 21 11 السويس 22 11 العريش 19 12 رفح 20 13 رأس سدر 21 11 نخل 20 06 نويبع 23 17 طابا 21 14 كاترين 17 04 الطور 27 14 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 14 مرسى علم 25 15 الفيوم 22 09 بنى سويف 22 09 المنيا 23 10 أسيوط 23 10 سوهاج 24 11 قنا 25 11 الأقصر 26 12 أسوان 27 14 ادفو 27 13 أبوسمبل 28 13 الوادى الجديد 25 10 شلاتين 26 16 ابو رماد 26 17 حلايب 25 18 رأس حدربة 24 18

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