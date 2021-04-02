صور.. اتفاقية تعاون مع جامعة يوكلان لتدريب مهندسى العربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المجلس الاستشارى للصناعة والذى عقد بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة، بحضور "خالد شعيب" محافظ مطروح، واللواء دكتور "مجاهد الفرماوى" رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان، نيابة عن الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقع على الاتفاقية - وفقا لبيان صحفى- من جانب العربية للتصنيع اللواء دكتور "مجاهد الفرماوى" رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان نيابة عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب الأكاديمية الدكتور "إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج "، ومن جانب جامعة يوكلان بالمملكة المتحدة الدكتور "أحمد حلمى انسى" نائب عميد كلية الهندسة للتطوير والمشروعات.

وفقا لجوانب الاتفاقية، تتحمل جامعة يوكلان جميع تكاليف الدورات التدريبية، ويتحمل الاتحاد الأوروبى تكاليف السفر، وذلك دعما من جامعة يوكلان بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتطوير الصناعة المصرية وتحقيق رؤية الدولة المصرية فى التنمية المستدامة 2030 فى ظل التطور السريع للتحول الرقمى.

كما شمل المجلس إطلاق البرنامج التدريبى المشترك بين جامعة يوكلان والأكاديمية العربية والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين التكنولوجيا واكساب الشباب مهارات سوق العمل، حيث يهدف البرنامج لتدريب شباب الخريجين على مستوى النطاق الجغرافى لجمهورية مصر العربية.

ويشمل التعاون أيضا دعوة مصانع الهيئة العربية للتصنيع لحضور مجلس الصناعة بكلية الهندسة لجامعة يوكلان فى دورته المنعقدة بشهر أبريل 2021، وذلك فى ضوء توطين التكنولوجيا وخلق مناخ التعاون الدولى بين المصانع والشركات المصرية والشركات والكيانات الدولية.

وفى هذا السياق، ذكر الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه لواء دكتور "مجاهد الفرماوي"، أننا ننطلق سويا نحو تأسيس جمهورية جديدة فى أفكارها ورؤيتها على كل المستويات، وفى مقدمتها مواكبة التطورات التكنولوجية فى كافة مناحى الحياة.

وأكد "التراس"على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والإستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات التصنيعية والكفاءات البشرية الوطنية، بما يحقق تعميق التصنيع المحلى لكافة الصناعات، وفقا للرقمنة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار التراس، إلى أن العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعى للدولة، وضعت خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، من خلال التعاون والشراكة مع كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية العالمية، لافتا أننا نستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع للأسواق الإقليمية الإفريقية والعربية.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع باتفاقية التعاون المشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة "يوكلان" البريطانية، فى إطار تحقيق نقلة نوعية فى التطوير التكنولوجى للصناعة والإنتاج بما يحقق توطين التكنولوجيا بمقاييس عالمية وقدرة تنافسية للصادرات المصرية، لافتا إلى ترحيب العربية للتصنيع لترتيب زيارات ميدانية للشركات والنقابات التى كانت حاضرة لزيارة مصانع الهيئة العربية للتصنيع ليروا بأنفسهم حجم التقدم واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومقومات الثورة الصناعية الرابعة فى عملية الإنتاج والرقمنة التى يتم تعميمها حاليا بجميع المصانع.

وفى سياق متصل، أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تولى أهمية كبيرة بالتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى جميع التخصصات داخليا وخارجيا من خلال التدريب بالمراكز والمصانع العالمية، مشيرا إلى إمتلاك الهيئة لأكبر مراكز وأكاديمية للتدريب ليس فقط للعاملين بها، بل للتعاون مع كافة الجامعات والوزارات والمؤسسات المصرية والإفريقية والعربية.

وتعليقا على الاتفاقية، أعرب الإستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن سعادته بالإتفاقية، قائلا: "يسعدنا توقيع مثل هذه الاتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع وجامعة يوكلان".

وتمنى عبد الغفار أن تسهم تلك الإتفاقية فى تحقيق الإستفادة لجميع الأطراف، فيما يتعلق بالتدريب وعقد الدورات التكنولوجية، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الأكاديمية لتعزيز تطوير الشراكات مع المؤسسات العالمية والشركات والهيئات الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة.

كما أكد عبد الغفار، على أن هناك تواصل وتعاون مستمر بين الأكاديمية ومختلف الجهات فى دولة المقر جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باتت شريكا استراتيجياً فى مختلف الأنشطة والمبادرات، التى تدعم خطة الدولة 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربى كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات فى مجالات العلوم والاستشارات والبحث العلمى لخدمة الوطن العربى، مؤكدا أن العمل على إخراج كوادر عربية ناجحة فى جميع المجالات العلمية والثقافية والرياضية يأتى على رأس أولويات الأكاديمية.

يذكر أن جامعة يوكلان من الجامعات الانجليزية العريقة، حيث أنشئت عام 1828 وتعتبر من أوائل الجامعات الإنجليزية فى عدد الطلاب وكذلك تتميز بعلاقتها القوية بالصناعة وتفوقها فى جودة التعليم و الإمكانيات العملية، وهى من أوائل الجامعات الإنجليزية التى أسست فرع بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعمل مع الأكاديمية العربية منذ عام 2015 فى دعم تطوير التعليم والتدريب والصناعة بجمهورية مصر العربية.