درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 2-4-2021، يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس المتوقعة من قبل الأرصاد الجوية، لمعرفة المواعد الصحيح للتوقيت الصيفي وتخفيف الملابس.

دوت الخليج يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المحافظات والمدن المختلفة، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار اليوم. درجة الحرارة اليوم درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 20 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 18 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 210 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 20 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 21 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 17 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 27 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 27 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 28 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 26

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