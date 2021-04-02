/625322/تعرف-علي-موعد-مباريات-الأهلي-خلال-شهر-أبريل-الجاري

يشهد شهر أبريل الجاري علي العديد من المباريات القوية والمضغوطة والمتتالية، للنادي الأهلي بعد فترة التوقف الدولي، في لقاءات دور أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

يلتقي غدا السبت الموافق 3 أبريل الجاري مع المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا، بالعاصمة السودانية في مباراة الإياب، في حين انتهت مباراة الذاهب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة بالقاهرة، وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثالثة مساء.

ويلتقي في الـ 9 من أبريل الجاري مع فيتا كلوب التنزاني في لقاء الإياب من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساء، بالعاصمة التنزانية، في حين انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

يلتقي المارد الأحمر في الـ 14 من أبريل بالنصر في لقاء كأس مصر، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء.

كلاسيكو مصر

يشهد الـ 18 من أبريل في الساعة التاسعة والنصف مساء، علي انطلاق صافرة البداية للقاء القمة في الدوري المصري، بين فريق القطبين الأهلي والزمالك، في لقاء الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي في الـ 21 من أبريل في لقاء الدوري المصري الممتاز مع نادي سموحه، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وفي الـ 24 أبريل يلتقي المارد الأحمر بنلدي انبي، في لقاء الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء.

ويشه الـ 27 من أبريل علي لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي، في لقاء الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء.

يختتم المارد الأحمر مباريات شهر أبريل الجاري أمام فريق الجونه في لقاء الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء.