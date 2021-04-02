فتح باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لانتخابات الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وينتخب الصحفيون نقيبا جديدا من بين ستة مرشحين، ونصف أعضاء المجلس من 56 مرشحا لعضوية المجلس، منهم 21 مرشحا فوق 15 سنة عضوية و 35 مرشحا تحت 15 سنة عضوية.

ووافقت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة على إقامة السرادق وتفاصيل مواقع اللجان الفرعية، ومكان التسجيل ومكان انعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الدخول والخروج واللافتات الإرشادية ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية بنادى المعلمين.

وأشارت إلى أنه تم تطهير مقر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية واللجان الانتخابية بنادى المعلمين بالجزيرة قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجمعية، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وأن النقابة ستتولى توفيرها عند المداخل، كما يتوفر الكحول الطبى بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وكذلك كاشف للحرارة.

ولفتت إلى أن تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

وفى حالة اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماعها مباشرة بالسرادق المحدد بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

وذكرت اللجنة، أنه باكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية، والبالغ عددها 32 لجنة بالقاهرة ولجنة واحدة بالإسكندرية. وتيسيرا على الزملاء سيتم التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية ليستمر حتى السابعة مساء مع المد ساعة ثم ساعة فى حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام، على ألا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، مطالبة الزملاء بمغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

وبالنسبة لعملية الفرز؛ أوضحت اللجنة أنها ستجرى داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبى المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.

وفى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهى (50%+1) من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات فى اليوم الثاني، الموافق 3 أبريل من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وفى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى تبدأ إجراءات اجتماع الجمعية العمومية ثم التصويت.

وأكدت اللجنة ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، وأنه يجوز سداد الاشتراك فى نفس يوم التصويت، وأوضحت أنه يجب كتابة اسم المرشح ثلاثيا فى حالة تشابه الأسماء، وأن أى إضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب تبطلها، مع ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

وأشارت إلى ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس فى ورقة الانتخاب، وأن الاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن، منوهة بأن تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى (6) زملاء من المرشحين لعضوية المجلس على أن يكون من بينهم (3) زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن، ثم إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات.