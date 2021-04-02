كرمها الرئيس فى 2019.. نهال الشقنقيرى من أكثر الشخصيات النسائية تأثيرا 2021

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ووفقا لبيان جامع الإسكندرية اليوم الجمعة، فإن الدكتورة نهال الشقنقيرى سبق أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذى نظمته وزارتا التضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومى للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة بمصر.
كما كرمها مجلس جامعة الإسكندرية فى مارس 2018، باعتبارها نموذجًا يحتذى فى التفانى والإخلاص فى العمل وتقديرًا لإسهاماتها فى خدمة المجتمع وجهودها لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى فى مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد ـ قسم رمد الأطفال والذى تم تجهيزه بالكامل من التبرعات، وساهمت من خلاله بالقيام بإجراء عدد كبير من الجراحات للأطفال البسطاء من الإسكندرية والمحافظات المحيطة بل ومحافظات الصعيد دون أى مصاريف.
جدير بالذكر أن "الشقنقيرى" متفرغة تمامًا للعمل الإنسانى وليس لها عيادة أو مستشفى خاص وكرست حياتها للعمل فى مركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميرى، وتبدأ عملها فى الخامسة صباحًا بإجراء العمليات والتى بلغ عددها أكثر من 8000 عملية، كما تقوم بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء فى تخصص جراحة العين للأطفال.
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