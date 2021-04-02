صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريقى سقارة السياحى والمريوطية الغربى

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق آثار سقارة السياحى بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى بيت الرى، وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربى بداية من كوبرى مثلث سقارة حتى مرور ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين.





ووجه محافظ الجيزة خلال متابعته طريق سقاره السياحى باستكمال أعمال توسعة الطريق وإعادة توزيع أعمدة الإنارة فى الأماكن المناسبة مع الاهتمام بالشكل الجمالى للرصيف مراعاة لطبيعة الطريق مع دعمه بالأشجار والمساحات الخضراء على جانبيه. كما وجه المحافظ بتوحيد دهانات الأسوار على جانبى الطريق والقيام باعمال تدبيش الترعه لما لها من أهمية بالغة. كما حرص المحافظ على متابعة أعمال توسعة ورصف طريق ميت رهينه موجها بتركيب أعمدة إنارة جديدة بطول الطريق. واختتم المحافظ جولته بمتابعة تطوير كورنيش المريوطية والأماكن التى تم تجهيزها لوضع اكشاك مشروع 306 المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة. رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

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