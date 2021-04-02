أعرف شروط التقديم في وظيفة معاون أمن لحملة الإعدادية من الشباب والفتيات || وطريقة ومكان التقديم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث من حملة الشهادة الإعدادية وعن شروط التقديم في وظيفة معاون أمن، التي أعلنت عنها ويجب توافرها في الراغبين للتقديم ويأتي ذالك في أطار حرص وزارة الداخلية لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ونظراً لحاجة الوزارة للوظائف في ظل التحديات الكبيرة التي تواجها من أعداء مصر سواء في الداخل أو الخارج، وسوف نقدم لكم الشروط وأماكن التقديم وكافة تفاصيل الإعلان.

أماكن التقديم في وظيفة معاون أمن بوزارة الداخلية

معهد معاوني الأمن بطره “للذكور والإناث”. معهد معاوني الأمن بمحافظة البحيرة”مدخل مدينة وادي النطرون للذكور”. معهد تأهيل الأفراد بمحافظة سوهاج “حي الكوثر ذكور”.

موعد التقديم لوظيفة معاون أمن

أعلنت وزارة الداخلية أن فتح باب التقديم سيبدأ من، يوم السبت 2021/04/03 الموافق 21 من شهر شعبان 1442 هجري، ولمدة شهر، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعد العصر بالمقار السابق ذكرها”.

مزايا الالتحاق بمعهد معاون الأمن بوزارة الداخلية

تتحمل الدولة تكاليف الإعاشة طوال فترة التدريب في المعهد.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية طوال فترة التدريب بالمعهد.

تأمين صحي مجاني للفرد وأسرته وفق قواعد العلاج بهيئة الشرطة.

يمنح المتفوقين هدايا وجوائز مادية أثناء فترة التدريب.

الالتحاق بوظيفة دائمة في وزارة الداخلية بعد انتهاء فترة التدريب.

شروط التقديم في وظيفة معاون أمن

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين من غير طريق التجنيس. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخله بالشرف والأمانة. أن يكون السن وقت التقديم لا يقل عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة ميلادية. أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها ويفضل المؤهلات العليا. أن لا يكون قد تم فصله من العمل في القطاع العام أو قطاع الأعمال بسبب تأديبي ما لم تمضي على القرار 4 سنوات على الأقل. أن يكون لائق طبياً ويتمتع بصحة جيدة وفق اللائحة الطبية المعمول بها في المعهد. أن يجتاز أختبارات السمات الشخصية واللياقة البدنية المقررة من المعهد. أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة للذكور. أن لا يقل طول الفتيات عن 160 سم. أن لا يكون ملتحق بأي وظيفة حكومية وأن لا يكون متزوج.